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Царьград

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Артем Быстров раскрыл, как выбирали имя для дочери на видеоzвонке

Артем Быстров раскрыл, как выбирали имя для дочери на видеоzвонке

Актер Артем Быстров в интервью рассказал, как выбирал имя для своей дочери вместе с женой Ксенией. Родители сократили список до двух вариантов и окончательное решение приняли, впервые увидев малышку.

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