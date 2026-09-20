Артем Быстров раскрыл, как выбирали имя для дочери на видеоzвонке

Актер Артем Быстров в интервью рассказал, как выбирал имя для своей дочери вместе с женой Ксенией. Родители сократили список до двух вариантов и окончательное решение приняли, впервые увидев малышку.
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