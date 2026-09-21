ЦСКА обыграл "Адмирал" в серии буллитов в гостевом матче чемпионата КХЛ

Победный буллит Марата Хайруллина решил исход гостевой встречи. Москвичи в понедельник, 21 сентября 2026 года, взяли верх над "Адмиралом" со счетом 4:3 после серии послематчевых бросков в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).