В пятницу, 23 мая, в Московском районе Петербурга пройдут испытания теплосетей

На улице Фрунзе, Московском проспекте и Московском шоссе Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 23 мая проведут испытания более 310 километров тепловых сетей на плотность и прочность в Московском районе.
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