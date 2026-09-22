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СахПресс

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Морской котик устроил показательное шоу с рыбалкой у берегов Сахалина — видео

Морской котик устроил показательное шоу с рыбалкой у берегов Сахалина — видео

Необычную сцену заметили жители села Стародубского. Морской котик устроил настоящую охоту на глазах у очевидцев — эффектно поймал рыбу и сразу же съел добычу.

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