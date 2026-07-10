Марин Ле Пен возглавила рейтинг кандидатов в президенты Франции

Лидер парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, вернувшая себе через суд право на участие в президентских выборах 2027 во Франции, уверенно лидирует в опросах.
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