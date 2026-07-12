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Военное обозрение

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Пятьдесят ватт на полторы октавы: усилитель, который заменяет лампу

Пятьдесят ватт на полторы октавы: усилитель, который заменяет лампу

Полсотни ватт непрерывной мощности в полосе от 6 до 18 гигагерц на одном кристалле нитрида галлия — так твердотельный СВЧ-модуль постепенно вытесняет из радиолокации и радиоэлектронной борьбы вакуумную лампу бегущей волны, честно прослужившую инженерам больше полувека.

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