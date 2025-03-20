В Астраханской области спасают подстреленного краснокнижного хищника

Заповедную птицу с пробитой головой заметили местные жители во время отдыха. По словам очевидца, который опубликовал видео в паблике «Астраханская охота и рыбалка», к воде со стороны поля неожиданно выбежал орлан-белохвост.
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