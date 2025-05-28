Новые технологии и увеличение ассортимента: как растет производство продуктов питания в столице

Оборот столичных производителей пищевой промышленности в первом квартале 2025-го составил 221 миллиард рублей, увеличившись на 10,3 процента в сопоставимых ценах по сравнению с тем же периодом прошлого года.
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