Схватил за бедра, чтобы не упасть: Депардье объяснился по делу о домогательствах

REUTERS/Benoit Tessier Пять лет тюрьмы грозит Жерару Депардье, актера обвиняют в домогательствах. Он появился на заседании вместе с адвокатом, где против него выступили десятки активистов и знаменитостей.
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