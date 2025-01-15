На Алтае рост зарплат в 2025 году снизится, потому что "гонка уже достигла предела"

Работодатели будут чаще мотивировать соискателей разными интересными условиями В Алтайском крае гонка зарплат для многих компаний, особенно небольших, достигла предела и повышать затраты уже невозможно, сообщает исследовательский центр "Зарплаты.
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