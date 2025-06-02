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Пушков: голосом Навроцкого говорят поляки, сильно уставшие от Украины

Пушков: голосом Навроцкого говорят поляки, сильно уставшие от Украины

Голосом кандидата от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароля Навроцкого, победившего на выборах президента Польши, говорят поляки, сильно уставшие от Украины и связанных с ней огромных расходов.

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