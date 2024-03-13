В Петербурге задержали главу компании из Узбекистана за хищение 10 млн у банка

Задержанный прибыл в Россию с целью работы ещё в декабре 2021 года. Полицейские задержали в Петербурге 39-летнего гражданина Узбекистана, находящегося в межгосударственном розыске за присвоение средств банка на родине.
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