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Экс-военнослужащего США экстрадировали из Украины: история Крейга Лэнга

Экс-военнослужащего США экстрадировали из Украины: история Крейга Лэнга

Экс-военнослужащего США экстрадировали из Украины: история Крейга Лэнга Ольга ВайленкоНа днях Министерство юстиции США официально подтвердило экстрадицию Крейга Остина Лэнга, бывшего американского солдата, обвиняемого в ряде тяжких преступлений, включая двойное убийство.

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