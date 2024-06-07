Экс-военнослужащего США экстрадировали из Украины: история Крейга Лэнга Ольга ВайленкоНа днях Министерство юстиции США официально подтвердило экстрадицию Крейга Остина Лэнга, бывшего американского солдата, обвиняемого в ряде тяжких преступлений, включая двойное убийство.
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