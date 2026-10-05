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Газета.ру

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С 2027 года китайские производители будут обязаны обеспечить ремонт машин за границей

С 2027 года китайские производители будут обязаны обеспечить ремонт машин за границей

Китай с 2027 года меняет правила вывоза автомобилей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».Если в 2026 году автомобиль любого бренда можно было отправить за границу, только в случае, если он числился на учете в КНР дольше 180 дней, то с 2027 года производителю нужно будет еще и подтвердить, что за пределами страны осуществляют работу сервисные центры, которые способны проводить ремонтные работы и поставлять запчасти.

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