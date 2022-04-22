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Эксперт спрогнозировал подъем уровня заболеваемости COVID-19 после майских праздников

Эксперт спрогнозировал подъем уровня заболеваемости COVID-19 после майских праздников

После майских праздников может произойти подъем уровня заболеваемости, вызванной коронавирусом. Об этом заявил ТАСС в субботу, 23 апреля, основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев.

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