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test mazurok

2 подписчика

🙏 Прошёл через испытания и укрепил веру многих: Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон — о святителе Луке Крымском Не смотря на свой жизненный путь, святитель Лука Крымский даровал веру многим людям, укрепил их дух и мужество, рассказал митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.

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