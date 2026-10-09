🙏 Прошёл через испытания и укрепил веру многих: Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон — о святителе Луке Крымском Не смотря на свой жизненный путь, святитель Лука Крымский даровал веру многим людям, укрепил их дух и мужество, рассказал митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.