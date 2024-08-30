Александр Алиев, который был игроком московского «Локомотива» призвал убивать мирное население в Курской области.
Экс-футболит «Локомотива» призвал ВСУ уничтожать мирное население
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Михаил Васильев
Вот тварь!
Ответить
20 час.
ВК
Вячеслав Кудрявцев
все эти спортсмены твари тупоголовые! и какого хера их приклеили к слову элитка?полное тупое говно!!!наличие денег не предполагает наличие мозга! роднина и иже с ней подтверждают этот посыл!!!а этот пинатель пузыря чем знаменит ? инвалид,который и бегал то с трудом!
Ответить
18 час.
Свежие комментарии