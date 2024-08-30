Экс-футболит «Локомотива» призвал ВСУ уничтожать мирное население

ВК

Вячеслав Кудрявцев

все эти спортсмены твари тупоголовые! и какого хера их приклеили к слову элитка?полное тупое говно!!!наличие денег не предполагает наличие мозга! роднина и иже с ней подтверждают этот посыл!!!а этот пинатель пузыря чем знаменит ? инвалид,который и бегал то с трудом!