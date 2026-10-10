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Пушилин сообщил об эвакуации из Краматорска первых участников спецпрограммы

Пушилин сообщил об эвакуации из Краматорска первых участников спецпрограммы

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил ТАСС об эвакуации из Краматорска в Киев при содействии украинских волонтёров первых участников спецпрограммы переселения соотечественников из оккупированных ВСУ территорий республики.

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