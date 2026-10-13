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Царьград

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Водитель «Лады» погиб в ДТП на трассе Екатеринбург – Курган

Водитель «Лады» погиб в ДТП на трассе Екатеринбург – Курган

На 168-м километре трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган 12 октября перевернулась вылетевшая с дороги «Лада Приора»: 24-летний водитель погиб на месте, его 22-летняя пассажирка госпитализирована.

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