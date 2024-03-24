Аддитивные технологии: напечатать формы из песка

Обуховский завод (входит в концерн ВКО «Алмаз — Антей») освоил импортозамещающее серийное производство 3D-принтеров для печати разовых песчаных литейных форм по электронной моделиЛЕКСАНДР ДЕМЬЯНЧУК/ТАСС Заводы играют в песок по-серьезномучитайте на monocle.
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