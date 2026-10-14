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Fellow comedian testifies Russell Brand admitted to going 'too far' with woman

A British court heard testimony in multiple alleged instances of sexual assault by actor Russell Brand during his trial Wednesday.

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