Fellow comedian testifies Russell Brand admitted to going 'too far' with woman

A British court heard testimony in multiple alleged instances of sexual assault by actor Russell Brand during his trial Wednesday.
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