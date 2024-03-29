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В России стало больше долларовых миллиардеров

В России стало больше долларовых миллиардеров

Несмотря на то, что российская валюта подешевела на 21 процент, число долларовых миллиардеров в РФ за прошедший год увеличилось на шесть человек.

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Комментарии
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алекс кузь
Кто эти несчастные миллиардеры , народу не известны, списки и базы засекречены , чтобы не беспокоить . Они вожделенная цель генералов нато. Они не помогают бедным или профсоюзам строить нормальную жизнь, они питаются бедностью. И это справедливый мир, колониального типа,  который охраняется всеми силами . Для чего. Говорят, что этот мир создан по заповедям ИХ для селекции человеческой породы. Миллиардеры в Нато тоже за такую селекцию. Вооруженный спор хозяйствующих субьектов. Но богатым лучше знать - за что надо воевать, куда и какие строить дома, дороги, сколько драть налогов. Миллиардеры живут полной грудью, бог с ними.
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