В России стало больше долларовых миллиардеров

алекс кузь

Кто эти несчастные миллиардеры , народу не известны, списки и базы засекречены , чтобы не беспокоить . Они вожделенная цель генералов нато. Они не помогают бедным или профсоюзам строить нормальную жизнь, они питаются бедностью. И это справедливый мир, колониального типа, который охраняется всеми силами . Для чего. Говорят, что этот мир создан по заповедям ИХ для селекции человеческой породы. Миллиардеры в Нато тоже за такую селекцию. Вооруженный спор хозяйствующих субьектов. Но богатым лучше знать - за что надо воевать, куда и какие строить дома, дороги, сколько драть налогов. Миллиардеры живут полной грудью, бог с ними.