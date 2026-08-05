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FiNE NEWS

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Apple готовится к выпуску новых моделей iPhone в сентябре 2026 года

Корпорация Apple приступила к активной подготовке к выпуску новых смартфонов. По информации агентства Bloomberg, компания организовала лотерею среди сотрудников своих магазинов, победители которой получат возможность участвовать в Apple Event и обслуживать гостей мероприятия.

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