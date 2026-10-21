ВСУ потеряли дроны на миллион долларов из-за перебоев со Starshield, утверждает NYT.Украинские военные потеряли десятки беспилотников стоимостью более $1 млн после того, как военная спутниковая система Starshield перестала обеспечивать связь на высоких скоростях.