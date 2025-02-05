На пункте базирования СФ прошла тренировка отдельной береговой ракетной бригады

В рамках тренировки по защите береговых объектов и обороны пунктов базирования Северного флота (СФ) в отдельной ракетной бригаде была проведена тренировка дивизионов береговых ракетных комплексов (БРК) «Бал» и «Бастион».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии