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Аналитик Калманович: валюту можно покупать при желании надолго сохранить деньги

Аналитик Калманович: валюту можно покупать при желании надолго сохранить деньги

Главный аналитик Neomarkets Олег Калманович описал ситуацию на рынке российского рубля. Укрепление действительно наблюдается, однако оно не гарантирует сохранение данного тренда в будущем, отметил эксперт в беседе с Life.

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