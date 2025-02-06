Аналитик Калманович: валюту можно покупать при желании надолго сохранить деньги

Главный аналитик Neomarkets Олег Калманович описал ситуацию на рынке российского рубля. Укрепление действительно наблюдается, однако оно не гарантирует сохранение данного тренда в будущем, отметил эксперт в беседе с Life.
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