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Накрутка цен, задержки оформления, навязывание кредитов — рейд по салонам Lada

Накрутка цен, задержки оформления, навязывание кредитов — рейд по салонам Lada

Год назад с ценами на тольяттинские машины происходила неразбериха: дилеры беззастенчиво накручивали по несколько сотен тысяч рублей к рекомендованной производителем цене! Когда поднялась шумиха в прессе, АВТОВАЗ был вынужден приструнить продавцов: с теми, кто значительно завышал цены, завод обещал разорвать партнерские отношения.

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