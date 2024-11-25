Накрутка цен, задержки оформления, навязывание кредитов — рейд по салонам Lada

Год назад с ценами на тольяттинские машины происходила неразбериха: дилеры беззастенчиво накручивали по несколько сотен тысяч рублей к рекомендованной производителем цене! Когда поднялась шумиха в прессе, АВТОВАЗ был вынужден приструнить продавцов: с теми, кто значительно завышал цены, завод обещал разорвать партнерские отношения.