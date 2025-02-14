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Путин дал Минобороны поручение по пропавшим без вести бойцам СВО

Путин дал Минобороны поручение по пропавшим без вести бойцам СВО

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны (МО) подготовить предложения по усовершенствованию механизма поиска военнослужащих, пропавших без вести в ходе специальной военной операции (СВО), и поддержки их семей.

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