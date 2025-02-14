Путин дал Минобороны поручение по пропавшим без вести бойцам СВО

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны (МО) подготовить предложения по усовершенствованию механизма поиска военнослужащих, пропавших без вести в ходе специальной военной операции (СВО), и поддержки их семей.
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