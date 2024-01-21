Стрельцов порадуют близкие люди, а Козерогов — поездки: гороскоп на 22 января для всех знаков зодиака Елена ГалицкаяПредстоящий понедельник, 22 января 2024 года, обещает стать благоприятным периодом для духовных практик и медитаций.
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