Стрельцов порадуют близкие люди, а Козерогов — поездки: гороскоп на 22 января для всех знаков зодиака Елена ГалицкаяПредстоящий понедельник, 22 января 2024 года, обещает стать благоприятным периодом для духовных практик и медитаций.