Байден похвалил вице-президента Харрис и тут же назвал её Дональдом Трампом

Американский лидер Джо Байден заявил, что вице-президент Соединённых Штатов Камала Харрис достаточно квалифицирована, чтобы стать главой Белого дома, но при этом он назвал свою соратницу «Дональдом Трампом».
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