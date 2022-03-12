Зарема в ролике «Спартака» о новом аккаунте: «Давайте снова порвем «Телеграм»

«Спартак» объявил о создании нового клубного канала в Telegram. Клуб опубликовал видеоролик, имитирующий переписку с участием Заремы Салиховой, жены владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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