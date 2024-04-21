Штурмовики РФ захватили позиции ВСУ и взяли пленных на купянском участке Ольга ВайленкоМинистерство обороны Российской Федерации официально объявило о захвате позиций Вооружённых сил Украины (ВСУ) на купянском направлении.
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