Приморцам рассказали, что нужно знать о подарочных сертификатах

Подарочный сертификат может быть прекрасным вариантом подарка по любому случаю. В то же время бывают ситуации, когда по каким-то причинам воспользоваться им не удается либо получателю нужнее деньги, чем то, что он дает.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии