«Асад расслабился»: почему армия Сирии теряет позиции и чем кончится конфликт

Валентина МякиньковаСапельникова

В то время, когда ещё была жива Ванга, а о Сирии мы ничего не знали, у неё спросили, будет ли 3-я Мировая война? Ванга ответила: "Будет. Начнётся, когда падёт Сирия" Потом я радовалась, когда Путин не дал амерам захватить Сирию, а ввёл наш контингент и стал строить свои порт и базу. Хорошо помню, что Ванга никогда не ошибалась, поэтому, даже в такие тяжёлые для нас времена, нельзя допустить падения Турции! Нам бы сейчас побольше адекватных людей в стране, чтобы они помогли Путину вернуть Суверенитет и Особые полномочия, а заодно, подписав коллективный иск в суд против незаконного развала Союза, вернуть границы 45-го года и изгнать на законном основании всех иностранных тварей с нашей территории и сразу прекратить войну и гибель наших ребят! Народ -- единственный источник власти и только он одними своими подписями в НОД может изменить жизнь всей страны, вернув себе все богатства, которые находятся в частных руках олигархов! Но лень и тупость мешают ему это сделать! Ждём всеобщей мобилизации, чтобы эти тупые пофигисты на себе испытали все тяготы окопной жизни!