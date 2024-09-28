Экс-сотрудник разведки Франции: шансы на переговоры по Украине выше, чем на Ближнем Востоке

Бывший сотрудник французской военной разведки и глава аналитического центра CF2R Эрик Денесе в интервью YouTube-каналу Идриса Аберкана поделился своим мнением о том, почему шансы на достижение переговоров по Украине выше, чем в ближневосточном конфликте.
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