Театр абсурда
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Театр абсурда

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Это не «наглое кидалово, а овербукинг»: россиян хотят заставить заплатить за алчность авиакомпаний

Это не «наглое кидалово, а овербукинг»: россиян хотят заставить заплатить за алчность авиакомпаний

Минтранс РФ легализует овербукинг Коллаж "Блокнота" Минтранс готовит поправки, позволяющие российским авиаперевозчикам официально использовать овербукинг - продавать больше билетов, чем есть кресел в самолете.

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Профиль пользователя Alex Nемо
Alex Nемоизменено

Вот что получается когда к управлению и в законодательные органы попадают жертвы ЕГЭ!
И это только начало. Вот увидите, дождёмся и налога на кислород...