Это не «наглое кидалово, а овербукинг»: россиян хотят заставить заплатить за алчность авиакомпаний

Минтранс РФ легализует овербукинг Коллаж "Блокнота" Минтранс готовит поправки, позволяющие российским авиаперевозчикам официально использовать овербукинг - продавать больше билетов, чем есть кресел в самолете.
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