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Минобороны РФ сообщило об успешном ударе по системе военного управления Украины

Минобороны РФ сообщило об успешном ударе по системе военного управления Украины

Подразделения российской армии 14 января нанесли успешный удар по системе военного управления ВСУ и связанным с ней объектам украинского энергетического комплекса Цель удара достигнута в полном объеме, все назначенные объекты были точно поражены.

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