Минобороны РФ сообщило об успешном ударе по системе военного управления Украины

Подразделения российской армии 14 января нанесли успешный удар по системе военного управления ВСУ и связанным с ней объектам украинского энергетического комплекса Цель удара достигнута в полном объеме, все назначенные объекты были точно поражены.
Подразделения российской армии 14 января нанесли успешный удар по системе военного управления ВСУ и связанным с ней объектам украинского энергетического комплекса Цель удара достигнута в полном объеме, все назначенные объекты были точно поражены.
Свежие комментарии