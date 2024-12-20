«Родному Сталину». Художник: Решетников Федор Павлович. 1950 г. В этот день, 21 декабря 1879 года, в городке Гори Тифлисской губернии в простой рабочей семье родился Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили) (1879–1953) — государственный, партийный, военный деятель, руководитель СССР (1924-1953), теоретик и пропагандист марксизма-ленинизма, видный организатор и руководитель международного коммунистического и рабочего движения.
Иосифу Виссарионовичу Сталину 145 лет!
Комментарии
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юф
юра федулов
А у кретинов печаль...
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4 час.
Вячеслав Нецветаев
Мразь!!!
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1 час.
Владимир Алтайцев
а подонки, типа тебя, от ненависти к тому, кто спас жизни твоих поганых родителей, родивших подонка, в штаны себе насрали. Сдохни, мразь бандеровская
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1 час.
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