Иосифу Виссарионовичу Сталину 145 лет!

«Родному Сталину». Художник: Решетников Федор Павлович. 1950 г. В этот день, 21 декабря 1879 года, в городке Гори Тифлисской губернии в простой рабочей семье родился Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили) (1879–1953) — государственный, партийный, военный деятель, руководитель СССР (1924-1953), теоретик и пропагандист марксизма-ленинизма, видный организатор и руководитель международного коммунистического и рабочего движения.