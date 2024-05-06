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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Толчинский о вызове в «Россию 25»: «Спортом же надо заниматься, привести себя в форму. Была пауза 3 недели, но уже готов играть»

Команда провела два матча на турнире в Астане. В рамках Лига Ставок Большого тура сборной «Россия 25» еще трижды сыграет с Беларусью.

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