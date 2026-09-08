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Aga Khan Studs, Hong Kong sprint star in weekend global horse racing

Ka Ying Rising won his 21st straight race in Hong Kong as two Japanese horses qualified for the Breeders' Cup World Championships with wins in Korea.

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