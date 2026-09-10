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Царьград

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МРОТ в 2027 году может достичь 31 тысячи рублей

МРОТ в 2027 году может достичь 31 тысячи рублей

Сенатор сообщила, что при формировании бюджета на 2027 год специалисты предварительно оценивают возможный уровень минимального размера оплаты труда в районе 31 тыс.

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