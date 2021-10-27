Глава администрации Тайваня Инвэнь заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днем

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь заявила в интервью телеканалу CNN, что угроза со стороны Китая возрастает с каждым днем, и отметила, что верит в поддержку США в случае нападения.
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