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Наемника из Грузии осудят в ДНР за участие в боях на стороне Украины

Наемника из Грузии осудят в ДНР за участие в боях на стороне Украины

Прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего гражданина Грузии Валико Изории, участвовавшего в боях на стороне Украины в качестве наемника.

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