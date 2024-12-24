Наемника из Грузии осудят в ДНР за участие в боях на стороне Украины

Прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего гражданина Грузии Валико Изории, участвовавшего в боях на стороне Украины в качестве наемника.
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