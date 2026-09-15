Zero Hedge
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Zero Hedge

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AI Agents Cheated In Google Experiment, Researchers Report

AI Agents Cheated In Google Experiment, Researchers Report

AI Agents Cheated In Google Experiment, Researchers Report Authored by Zachary Stieber via The Epoch Times, Artificial intelligence (AI) agents tasked with math problems began cheating when encountering more difficult conjectures, Google researchers reported in a new study.

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