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Мегаполис «Зеркальная линия» строящийся в Саудовской Аравии впечатляет своим масштабом

Мегаполис «Зеркальная линия» строящийся в Саудовской Аравии впечатляет своим масштабом

Фото: techcult.ru/ Строительство мегаполиса The Line в Саудовской Аравии впечатляет своим масштабом.Новости дня за сегодня сообщают, что  этот проект обозначает новую эру в архитектуре и градостроительстве, возникнув посреди безлюдной пустыни и преобразуя ландшафт.

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