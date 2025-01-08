Китайские самоходные зенитные артиллерийские установки: эксплуатация и экспорт

В годы «холодной войны» в КНР на базе советских и западных прототипов был налажен выпуск буксируемых зенитных артиллерийских установок калибра 25-100 мм, которые также активно экспортировались в страны «третьего мира».
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