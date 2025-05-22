В июне выплатят сразу две пенсии. Пенсионерам объявили о приятном сюрпризе

Пенсионерам России сообщили о возможности получения второй пенсии в июне. Дополнительные выплаты в первом месяце лета смогут получить несколько категорий граждан, однако в некоторых случаях потребуется подача заявления.
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