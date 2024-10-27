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Что будет после?

Что будет после?

Интересные фрагменты из книги, которую пишет "Аид".- Что будет после? - мы пили чай в блиндаже, рассуждая обо всем на свете, в попытках отвлечься от бесконечных прилетов вокруг и птиц, кружащихся над нашей позицией.

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