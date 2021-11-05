Berg PRESS

366 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Iness Aartee
    Внешностью не вышел - пол беды, умом большая бедаВ Сети раскритико...
  • Василий
    О боже, как я мог жить раньше - и просто дожить до 73 лет, не зная судьбу танкиста Витмана? Спасибо автору заметки, п...МИХАЭЛЬ ВИТТМАН: ...
  • Петр Петрович
    Не нужна России эта загнивающая пидарастическая европа. Им нужны ресурсы России. Европа это алчная гиенаЮ пусть сама ...Построить настоящ...

Human Rights Watch: запрет талибов на работу женщин усугубляет кризис в Афганистане

Human Rights Watch: запрет талибов на работу женщин усугубляет кризис в Афганистане

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан"* запрещает большинству женщин работать в гуманитарной сфере, и это усугубляет общий кризис в стране, говорится в докладе правозащитной организации Human Rights Watch.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх