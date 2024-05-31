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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Первый трейлер The Readyverse — метавселенной с ИИ и основы для игр по «Первому игр...

Первый трейлер The Readyverse — метавселенной с ИИ и основы для игр по «Первому игр...

Первый трейлер The Readyverse — метавселенной с ИИ и основы для игр по «Первому игроку приготовиться»Readyverse Studios представила дебютный трейлер The Readyverse — метавселенной на основе «Первому игроку приготовиться» и на базе Web3, созданную совместно с писателем Эрнестом Клайном и Warner Bros.

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