Первый трейлер The Readyverse — метавселенной с ИИ и основы для игр по «Первому игр...

Первый трейлер The Readyverse — метавселенной с ИИ и основы для игр по «Первому игроку приготовиться»Readyverse Studios представила дебютный трейлер The Readyverse — метавселенной на основе «Первому игроку приготовиться» и на базе Web3, созданную совместно с писателем Эрнестом Клайном и Warner Bros.